Быстрая доставка грузов на выгодных условиях

Современный бизнес нуждается во взаимодействии с заграничными партнерами и производителями. Торговля уже многие десятилетия является глобальной, поэтому порой намного выгоднее как покупать, так и продавать свои продукцию в другие страны. Но на пути груза из Европы или Китая в Россию его поджидают многие потенциальные проблемы, начиная от целостности упаковки и заканчивая прохождением таможни. Чтобы без проблем получить свой заказ, нужно либо заниматься транспортировкой самостоятельно, либо же обратиться в проверенную транспортную компанию, к примеру, «Навигатор».

Фирма уже многие годы занимается доставкой грузов из следующих регионов:

Европейский Союз;

Китай;

Дальний Восток.

Это главные направления движения грузов через «Навигатор». Более 90% оборота здесь приходится на контейнерные перевозки, а имеющиеся возможности позволяют перемещать заказы практически любым путем: Ж/Д путями, морем, автомобилями или с помощью авиации. Требуется совершить перевозку товара с Литвы https://www.navigatortt.com/napravleniya-perevozok/evropa/litva.htmlили другой страны ЕС? Просто обращайтесь в «Навигатор»!

Особенности работы с «Навигатор»

Компания предоставляет широкий спектр услуг, касающихся транспортировки грузов с Европы и Китая. Взаимодействие с «Навигатор» сулит Вам многими преимуществами, к примеру, здесь можно воспользоваться услугой сборных грузов из Германии https://www.navigatortt.com/napravleniya-perevozok/evropa/sbornye-iz-germanii.html.

Из главных особенностей фирмы стоит выделить:

Компания обеспечивает комплексную поддержку грузов, занимаясь не только их сбором и перевозкой, но и таможенным оформлением, сертификацией и предоставляя экспедиционные услуги;

Вы всегда можете обратиться в «Навигатор» за консультацией по любым интересующим вопросам. Как лучше доставить тот или иной груз из выбранной страны, какой транспорт использовать, моменты касательно прохождения таможни – здесь Вам помогут со всем этим быстро и квалифицированно;

Сотрудничество происходит по заключенному агентскому договору, оплата выражается в процентном вознаграждении. Благодаря этому действует исключительно прозрачная система ценообразования.

Обращаясь в «Навигатор», можно заказать доставку или отправку грузов в Германию https://www.navigatortt.com/napravleniya-perevozok/evropa/germanija.html, Чехию, Австрию, Испанию и другие страны ЕС. Компания занимается транспортировкой промышленного оборудования, станков, всевозможной химии и других вещей.

Обращайтесь в «Навигатор» и сделайте свой бизнес успешным!