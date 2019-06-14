На аукционе продали уникальный Ford Mustang Shelby GT500 1968 года

Выставленный на продажу автомобиль 40 лет простоял в заброшенном гараже, но был обнаружен и выставлен на аукцион Mecum.

Новый владелец уникального купе Ford Mustang Shelby GT500 1968 года не назван, также не раскрывается и сумма. Изначально за выставленный экземпляр планировали выручить не менее 125 тыс. долларов.

Как стало известно, этот автомобиль нашли несколько лет назад в заброшенном гараже в Техасе. Специалисты поработали над купе и восстановили его.

Под капотом автомобиля установлен родной семилитровый двигатель 428 HP Police Interceptor. Этот мотор, работая в паре с четырехскоростной механикой выдает 360 лошадиных сил мощности.

Ford Mustang Shelby GT500 в 1968 году был выпущен тиражом в количестве всего 1020 штук.