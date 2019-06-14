Renault Captur нового поколения показали на первых фотографиях

Новое поколение Renault Captur показали журналистам и представителям дилеров марки на закрытой презентации. Она же стала источником опубликованных в Сети изображений, но кроме них информации про компактный кроссовер пока нет.

Внешность Captur соответствует фирменной стилистике марки. Скорее всего «паркетник» для Европы создадут на платформе CMF-B, а под капотом будут устанавливать 1,3-литровый турбомотор, который был разработан Renault совместно с Mercedes-Benz.

Кстати такой ДВС получил и новый кроссовер Renault Arkana, который уже доступен для заказа в российских дилерских центрах.

Новый Renault Captur получит новую фирменную С-образную переднюю оптику, двухцветную конфигурацию окраски кузова и фирменную решетку радиатора, которая имеет большую эмблему марки.

Презентация нового поколения Renault Captur должна состоятся в 2019 году, а в продажу машина поступит в 2020 году.

