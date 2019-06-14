Hyundai Creta стал самым продаваемым на рынке Дальнего Востока

В пятерке лидеров на рынке Дальнего Востока оказались преимущественно кроссоверы, но самым востребованным среди них оказался Hyundai Creta.

Его объёмы продаж по итогам мая составили 111 ед. Этот результат оказался выше в сравнении с маем 2018 года на треть.

В целом на Дальнем Востоке в этот период дилеры реализовали 1 271 автомобиль, что на 15% меньше. С

ледом за Hyundai Creta по объёмам продаж оказался Toyota RAV4, который был продан всего на один экземпляр меньше (110 ед.), но показал рост на 22%.

Внедорожник Land Cruiser стал третьим с показателем 108 штук, что на 11,3% больше. KIA Rio (64 ед, +30,6%) и UAZ Patriot (51 ед, -40%) оказались в первой пятерке самых востребованных на рынке Дальнего Востока.

Источник: Gazetadaily.ru.