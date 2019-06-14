Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России

Основой для рейтинга, в котором оказались только кроссоверы европейских марок, стали данные по их продажам в России за май.



В отчетный период среди «европейцев» лидером стал Renault Duster, который хоть и показал падение продаж на 23% до 2 770 шт., тем не менее является самым востребованным.

На втором месте расположился кроссовер Volkswagen Tiguan. Его объёмы продаж в мае составили 2 368 штук, что на 7% больше.

Renault Kaptur стал третьим с результатом 2 145 реализованных экземпляров, что оказалось на 15% хуже. Отличный прирост продаж продемонстрировал чешский кроссовер Skoda Kodiaq.

Он занимает четвертую строчку в этом рейтинге. Объёмы продаж модели составили 1665 ед., а это на 461% больше. Mercedes-Benz GLC-Класс замыкает пятерку лидеров с показателем 422 ед., что меньше на 28%.

Во второй пятерке лидеров по версии «АвтостатИнфо» оказались: Volkswagen Touareg — 351 ед. (+45%), BMW X3— 336 ед. (+23%), BMW X7 — 321 ед, BMW X5 — 308 ед. (+10%) и Porsche Cayenne — 298 ед. (+29%).