Раскрыта внешность первой модели возрожденного РАФ

О том, что латвийская «Рижская автобусная фабрика» разрабатывает новую модель сообщалось уже давно.

Тогда были даже опубликованы эскизы микроавтобуса, над которым работают специалисты из разных стран.

Сейчас в социальной сети Инстаграм в профиле rawcarcom были опубликованы первые фотографии прототипа электробуса.

Машина ничего общего не имеет с ранними эскизами, и более того, она больше похожа на «ГАЗель», которую показали на выставке коммерческого транспорта в 2017 году.

Кроме снимков автор публикации никакой информации не опубликовал.



Напомним, РАФ не производятся с 1997 года, но компанию закрывать не стали. О ней снова заговорили в прошлом году после заявления главы RAF о том, что компания займется производством электробусов.