Тизер нового электрокроссовера марки Fisker показали в Сети

Fisker разрабатывает кроссовер, который на американском рынке будет конкурировать с кроссовером Tesla Model Y.

Про сам автомобиль информации пока мало, но Fisker ранее уже сообщала, что он получит два электрических двигателя и блок аккумуляторов 80 киловатт-часов.

Также в кроссовере будет большой проекционный дисплей и продвинутая мультимедийная система.

Еще сообщалось о съёмной секции крыши. После появления этой информации официальное представительство Fisker опубликовало эскиз передней части электрокроссовера.

Теперь показали новый тизер будущей новинки, на котором видно, что повторители поворотинков сзади будут расположены на задней стойке.

Такое решение является необычным, но оно улучшает безопасность движения, так как водителям лучше будет видно сигнал повторителя.