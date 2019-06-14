Названы марки-лидеры по продажам на вторичном авторынке РФ

Российские аналитики проанализировали продажи автомобилей на вторичном рынке по итогам мая и назвали самые востребованные марки.

Согласно данным «Автостат Инфо», рынок подержанных машин в прошлом месяце просел на 21,5% до 378 073 ед.

Лидерами по продажам на вторичном рынке все также остаются автомобили марки LADA. Показатель продаж в мае составил 125 331 ед., что меньше на 14,5%.

Марка Toyota стала второй, причем в данном случае наблюдается отрицательная динамика на 58,8% до 22 284 перепроданных авто.

В тройке лидеров располагается KIA – 20 851 ед., -4,5%. На четвертом месте оказались автомобили бренда Hyundai с результатом 18 140 ед., что меньше на 6,7%.

В первой пятерке марок-лидеров по продажам на вторичном авторынке РФ присутствует и Ford – 16 839 шт., -11,4%. В десятке лидеров оказались:

Nissan — 16 758 ед. (-37,6%),

Volkswagen — 16 472 ед. (-11%),

Chevrolet — 16 321 ед. (-13,8%),

Renault 15 377 ед. (-10%),

Mitsubishi — 10 457 ед. (-25,6%).