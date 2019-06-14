Haval объявил о спецпредложениях на покупку нового Haval F7

Российский офис компании Haval объявил о специальных предложениях на покупку кроссовера марки в кредит или по программе trade in.

Сейчас Haval в России предлагает четыре модели, три из которых H-cерии — H2, H6 и H9 и новый F7, который производится в России на новом заводе в Тульской области.

Так, при покупке Haval F7 можно получить скидку в размере 150 тыс. рублей, а на другие представленные модели выгода может составить 140 тыс. рублей.

Стоит отметить, что за пять месяцев текущего года российские дилеры продали 2767 ед. кроссоверов и внедорожников Haval.