Volkswagen и BMW строят завод литий-ионных аккумуляторов

Volkswagen и BMW намерены в Европе построить завод по производству литий-ионных батарей.

Сейчас аккумуляторы для электрокаров поставляют из Китая, но европейские автопроизводители не планируют зависеть от поставок, которые к тому же могут быть нестабильными.

Поэтому Volkswagen и BMW за собственные средства построят предприятие, в которое инвестируют 1 млрд евро и привлекут к строительству компанию Northvolt.

Первая фабрика будет возведена в Швеции, а позже построят еще одну в Германии.

Строительство первого завода по производству батарей начнут в августе 2019 года, а уже в 2021 году на нем начнут выпускать литий-ионные аккумуляторы.

Когда начнется строительство фабрики в Германии пока не сообщается.