В интервью изданию «Ведомости» президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подтвердил информацию, что новое поколение Lada 4×4 выйдет не ранее 2022 года.

Также было сказано, что рассматривается вариант одновременного выпуска текущей генерации Lada 4×4 и новой.

Ранее в ФИПС были зарегистрированы патентные изображения нового автомобиля от «АвтоВАЗа», который очень сильно похож на концепт-кар Lada 4×4 Vision. Последний был представлен на Международном Московском автосалоне 2018.

Тогда было сказано, что концепт российского внедорожника создан на шасси длиной 4,2 метра.

Предположительно, в основу новой Lada 4×4 ляжет платформа CMFB-LS от альянса Renault–Nissan.