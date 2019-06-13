Kia показала новый кроссовер Seltos для России

Эту модель уже демонстрировали на тизерах, а сегодня Kia показала на видео новинку, которая будет на рынке конкурентом Hyundai Creta.

Как уже сообщалось не раз, эта новинка в следующем году доберется до российского рынка. В видео производитель демонстрирует элементы экстерьера нового Kia Seltos.

Эта модель официально будет представлена в этом месяце. В Kia Seltos будут доступны светодиодные головные фары, фирменная решетка радиатора, а в целом стилистика будет напоминать концепт SP Signature.

Также уже известно, что в салоне автомобиля будет большой экран мультимедийной системы и многофункциональный руль. Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена 1,4 и 1,6-литровыми моторами с отдачей 140 и 200 л.с., а также 2,0-литровым агрегатом.