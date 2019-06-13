АвтоВАЗ анонсировал скорый выход на рынок Lada Xray с вариатором

Недавно российские аналитики сообщили, что продажи хэтчбека Lada Xray снижаются уже третий месяц подряд.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» готовит новую версию своей модели, а подтвердились слухи появлением информации о новинке в базе Росстандарта.

Возможно новая модификация позволит оживить продажи автомобиля.

Теперь АвтоВАЗ официально анонсировал скорый выход на рынок Lada Xray с вариатором. В частности, модель с новой трансмиссией анонсировал президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.

Точные сроки выхода не называют, но сообщается, что Lada Xray с вариатором уже получил ОТТС. «АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.

Согласно документу, высокий хэтчбек получит новую КП с двигателем Renault H4M объёмом 1,6 литра.

Бесступенчатой коробкой передач окажется Jatco-JF015E с гидротрансформатором.