Недавно российские аналитики сообщили, что продажи хэтчбека Lada Xray снижаются уже третий месяц подряд.
АвтоВАЗ анонсировал скорый выход на рынок Lada Xray с вариатором
13.06.2019 20:06
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Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» готовит новую версию своей модели, а подтвердились слухи появлением информации о новинке в базе Росстандарта.
Возможно новая модификация позволит оживить продажи автомобиля.
Теперь АвтоВАЗ официально анонсировал скорый выход на рынок Lada Xray с вариатором. В частности, модель с новой трансмиссией анонсировал президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис.
Точные сроки выхода не называют, но сообщается, что Lada Xray с вариатором уже получил ОТТС. «АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Согласно документу, высокий хэтчбек получит новую КП с двигателем Renault H4M объёмом 1,6 литра.
Бесступенчатой коробкой передач окажется Jatco-JF015E с гидротрансформатором.
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