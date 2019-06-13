Lexus представила свой новый космический корабль, который примет участие в съёмке фильма.
Lexus создал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»
13.06.2019 20:16
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Премиальная японская марка уже имеет опыт в создании кораблей для фильмов, а в 2016 году был разработан Skyjet для фильма «Валериан и город тысячи планет». Теперь показан космический автомобиль-трансформер для «Люди в чёрном: Интернэшнл».
В фильме примет участие купе Lexus RC F, которое будет превращаться в межпланетный корабль QZ 618 Galactic Enforcer.
По замыслу его оснастили 31-точечными ремнями безопасности с креслами для любого внеземного существа и «квазарным источником энергии».
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