Lexus создал летающий автомобиль для новых «Людей в черном»

Премиальная японская марка уже имеет опыт в создании кораблей для фильмов, а в 2016 году был разработан Skyjet для фильма «Валериан и город тысячи планет». Теперь показан космический автомобиль-трансформер для «Люди в чёрном: Интернэшнл».



В фильме примет участие купе Lexus RC F, которое будет превращаться в межпланетный корабль QZ 618 Galactic Enforcer.

По замыслу его оснастили 31-точечными ремнями безопасности с креслами для любого внеземного существа и «квазарным источником энергии».