Молодёжное кросс-купе встало на конвейер предприятия в Тульской области 5 июня и тогда же была объявлена минимальная стоимость новинки.

Модель Haval F7 оценили от 1 449 000 рублей, но компания приняла решение пересмотреть ценовую политику после критики потенциальных покупателей и автомобильных экспертов.

Как пишут «Новые автомобили», новый кроссовер Haval F7 станет дешевле на 220 тыс. рублей.

То есть его начальная стоимость должна составить около 1,3 млн рублей, тогда как топовый вариант получит ценник 1 670 000 рублей.

Журналисты отмечают, что пока речь идет о снижении цены за счет ряда предложений, среди которых будет скидка для первых 777 покупателей и по трейд-ин, а также компенсация КАСКО в размере 50 тыс. рублей.