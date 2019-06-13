Стартовало тестовое производство внедорожника Aston Martin DBX

С автомобильного предприятия Aston Martin сошли первые экземпляры тестовых вариантов кроссовера DBX. Выпуск этой модели наладят на заводе компании, расположенном на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане.

Презентация серийного Aston Martin DBX состоится в конце кода, а в продажу машина поступит в 2020 году.

Для кроссовера британский производитель разработал новую платформу, на которой позже будут созданы электрические версии моделей возрожденной марки Lagonda.



Известно, что под капотом Aston Martin DBX будет устанавливать восьмицилиндровый битурбомотор от Mercedes-AMG. Отдача четрехлитрового ДВС составит 510 л.с.

Также будет предлагаться версия кроссовера с V12 мощностью 750 л.с. Должна появится у Aston Martin DBX и гибридная силовая установка.