Кроссовер Suzuki Jimny начнут производить на заводе в Индии

Как рассказали представители компании, сейчас на внедорожник Jimny наблюдается повышенный спрос и японский завод не способен удовлетворить спрос на модель.

В связи с этим, Suzuki решила начать выпуск автомобиля на заводе в Индии, причем планируется наладить производство в начале следующего года.

На этом предприятии планируется выпуск модели как для внутреннего рынка, так и на экспорт.