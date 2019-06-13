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Кроссовер Suzuki Jimny начнут производить на заводе в Индии

Новости
13.06.2019 19:23
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Компания Suzuki намерена начать производство своего внедорожника Jimny на новом предприятии.

Как рассказали представители компании, сейчас на внедорожник Jimny наблюдается повышенный спрос и японский завод не способен удовлетворить спрос на модель.

В связи с этим, Suzuki решила начать выпуск автомобиля на заводе в Индии, причем планируется наладить производство в начале следующего года.

На этом предприятии планируется выпуск модели как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

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