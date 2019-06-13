Renault на тесты вывела новый кроссовер, который в модельном ряду расположится ниже Captur.
Renault готовит к дебюту новый компактный кроссовер
13.06.2019 19:28
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Издание Motor1 опубликовало снимки нового «паркетника» от Renault. Машину тестируют с кузовом Clio, поэтому понять, как она будет выглядеть пока сложно.
На снимке видно, что у прототипа высокий дорожный просвет. Предположительно тестируется полноприводная версия безымянного кроссовера.
Предположительно в основе автомобиля ляжет тележка CMF-B, которая предполагает создание гибридных и электрических версий.
По мнению экспертов компактный кроссовер заменит Twingo. На подобные ситикары в Европе падает спрос и сейчас автопроизводители готовят им замену представителями сегмента SUV.
Так, Peugeot намерена Peugeot 108 заменить кроссовером Peugeot 1008, а Volkswagen выпустит кроссовер на базе Polo.
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