Презентация предсерийной версии электрического хэтчбека проходила на автосалоне в Женеве, а также автомобиль уже предлагается для заказа.

При этом полные характеристики силовой установки в компании не называли.

Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e, отметив, что он создавался на совершенно новой платформе, где есть идеальная развесовка по осям — 50:50.

Электрическая силовая установка представлена одним электродвигателем, который расположили на задней оси. Аккумулятор новинки установили в днище в пределах колесной базы.

Литий-ионная батарея на 35,5 кВт/ч позволит проехать хэтчбеку 200 км на одной подзарядке.

Для того, чтобы пополнить запас хода на 80% от быстрой зарядки, потребуется 30 минут. Помимо этого, электрокар можно заряжать постоянным током стандарта CCS2 и переменным Type 2.