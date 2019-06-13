Kia серьезно обновила свой седан Kia Cadenza

Корейская компания на домашнем рынке представила обновленный седан Kia K7. В Южной Корее он будет предлагаться под названием K7 Premier, а вот на других ранках его будут продавать под прежним названием Cadenza.

В обновленной версии «четыредверки» произошло большое количество изменений, причем они затронули не только интерьер и экстерьер, но также и моторную гамму.

Kia K7 Premier отличить от дорестайлинговой версии можно будет по новой радиаторной решетке, выполненной в стиле китайской модели Kia K3.

Оптика в седане стала светодиодной. В салоне бизнес-седана теперь увеличенный экран мультимедийной системы, полностью цифровая панель приборов, новый руль и модернизированный селектор трансмиссии.

Также появился проекционный дисплей и голосовое управление мультимедийным комплексом.

Под капотом Kia K7 Premier устанавливается 2,5-литровый ДВС семейства Smartstream и 3,0-литровый бензиновый V6.

Доступен еще гибридный вариант на базе 2,4-литрового мотора и 2,2-литровый турбодизель. Характеристики силовых агрегатов корейская компания обещает озвучить позже.