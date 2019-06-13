Опубликованы первые фото BMW 8-Series Gran Coupe

В Сети появились первые изображения четыредверной версии BMW 8-Series Gran Coupe, презентация которой состоится в конце месяца.

Издания Auto Express опубликовало официальные изображения нового роскошного автомобиля BMW 8-Series Gran Coupe. На рынке эта модель будет конкурировать с Porsche Panamera и Mercedes-Benz CLS.

Баварская 8-Series Gran Coupe от «двухдверки» отличается увеличенной колесной базой, за счет чего у нее будет больше места для пассажиров второго ряда.

Внешне четыредверная версия «восьмерки» не отличается от двухдверного купе.



Под капотом BMW 8-Series Gran Coupe будут устанавливаться те же моторы, что и у купе и кабриолета.

Для BMW 8-Series подготовлен 4,4-литровый V8 с 530-сильной отдачей и дизельный 3,0-литровый агрегат мощностью 320 л.с.

Трансмиссия в независимости от ДВС будет восьмиступенчатая автоматическая с системой полного привода.

В дальнейшем для BMW 8-Series Gran Coupe предложат 4,4-литровый 600-сильный агрегат и 625 л.с. в варианте Competition.