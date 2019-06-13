Uber и Volvo представили серийный беспилотный кроссовер

Разработка беспилотника велась с 2016 года, когда компании подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на создание беспилотного автомобиля выделяется 300 млн долларов.

Беспилотник создали на базе флагманского внедорожника Volvo XC90. Это первый экземпляр серийного автомобиля с беспилотной системой.

В планах Volvo до 2021 года выпустить несколько десятков тысяч беспилотников и все они будут задействованы в парке сервисов райдшеринга.



Что касается Volvo XC90, то помимо беспилотной системы внедорожник оснастили дополнительным аккумулятором, который питает все электронные системы.

Также в XC90 добавили систему защиты, которая в случае обнаружения сбоя в работе одного из датчиков проведет остановку автомобиля.