Разработка беспилотника велась с 2016 года, когда компании подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого на создание беспилотного автомобиля выделяется 300 млн долларов.
Uber и Volvo представили серийный беспилотный кроссовер
13.06.2019 18:14
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Беспилотник создали на базе флагманского внедорожника Volvo XC90. Это первый экземпляр серийного автомобиля с беспилотной системой.
В планах Volvo до 2021 года выпустить несколько десятков тысяч беспилотников и все они будут задействованы в парке сервисов райдшеринга.
Что касается Volvo XC90, то помимо беспилотной системы внедорожник оснастили дополнительным аккумулятором, который питает все электронные системы.
Также в XC90 добавили систему защиты, которая в случае обнаружения сбоя в работе одного из датчиков проведет остановку автомобиля.
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