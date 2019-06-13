Названы автомобили, которые доставляют удовольствие владельцам

В ноябре прошлого года аналитическое агентство провело опрос среди автовладельцев в России.

Сегодня «Автостат» опубликовал результаты исследования, в котором участниками стали 1,8 тыс. владельцев автомобилей с пробегом не более 5 лет.

Целью опроса было выяснить, владельцы каких машин не просто эксплуатируют ее, но и получают удовольствие от вождения и комфорта. Так, были названы 10 брендов авто, которые доставляют удовольствие владельцам.

Оказалось, что лидером этого рейтинга являются автомобили марки Land Rover. Как сообщили аналитики, 64% владельцев авто этого бренда испытывают удовольствие от своей машин.

Следующие шесть мест оказались за марками с показателем более 50%, а именно: Lexus (59,5%), Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%), Volkswagen (56,7%), Mitsubishi (52,5%) и KIA (50%).

Далее в десятке расположились массовые бренды, а это Mitsubishi, Honda и Citroen с результатом не менее 45,5%.