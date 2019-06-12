BMW официально представил универсал BMW 3-Series 2020

Накануне в Сети опубликовали официальные изображения универсала, рассекретив его внешность до презентации.



Сегодня 12 июня компания BMW провела онлайн-презентацию нового универсала BMW 3 Series, который позиционируется, как модель 2020 года.

В отличие от предшественника, новый BMW 3 Series стал больше и теперь его габариты составляют: 4 709/ 1 827/ 1 470 мм, размер колесной базы – 2 851 мм.

Внешность универсала изменилась и он стал выглядеть более агрессивно. В базовой комплектации уже будут доступны рейлинги на крыше.

В салоне автомобиля теперь больше пространства для задних пассажиров, а еще производитель предлагает новый руль, автоматическую заднюю дверь и увеличенный грузовой отсек, который стал шире на 112 мм.

Объём багажника теперь составляет 500 литров, а при сложенных сидениях показатель достигает 1 510 литров. На европейском рынке новый BMW 3-Series будет предлагаться с 6 силовыми установками, три из которых дизельные.

Базовым становится четырехцилиндровый бензиновый мотор с отдачей 184 л.с. Этот же двигатель, но с отдачей 258 л.с. предложат в более дорогих комплектациях.

Самым мощным бензиновым агрегатом станет шестицилиндровый двигатель с отдачей 374 л.с. Дизельная линейка представлена 150, 190 и 265-сильными моторами. Среди трансмиссии будет доступна шестискоростная механика или 8-ступенчатый автомат.