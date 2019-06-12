Стало известно, когда россияне расстаются со своими автомобилями

В аналитическом агентстве «Автостат» провели опрос и выяснили, когда россияне расстаются со своими автомобилями.

Согласно обнародованным данным, всего 3% автомобилистов продают свою машину в первый год владения.

На второй год с авто расстаются 8% владельцев, а после двух лет свою машину продают уже 10% автомобилистов.

Если говорить о средних данных, то в течение первых трех с момента покупки, автомобиль продает каждый четвертый россиянин.

Также благодаря исследованию стало известно, что меньше автомобилистов продают машину уже после 6 лет владения, а каждый шестой россиянин не расстается с машиной даже после 10 лет владения.