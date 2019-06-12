Renault Kwid установил новый рекорд продаж на рынке Индии

Индийское подразделение компании Renault опубликовало отчетные данные по продажам модели Renault Kwid, сообщив о новом рекорде.

Оказалось, что с момента выхода компактного кроссовера на рынок Индии он разошелся тиражом в количестве более 300 тыс. экземпляров.

Этот результат и является рекордным. При этом отмечается, что ажиотажный спрос на модель не ослабевает и она по-прежнему пользуется повышенным спросом.

Стоит отметить, что результата в 300 тыс. реализованных единиц удалось добиться за четыре года.

Сейчас стоимость кроссовера на индийском рынке составляет 266 700 рупий минимум, а это около 250 тыс. рублей.