В компании Mitsubishi рассказали, когда планируют начать продажи обновленной версии своего кроссовера Mitsubishi ASX.

Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в начале осени. Уже в сентябре модель поступит в продажу на европейском рынке.

Кроссовер будет отличаться от предшественника обновленной внешностью, которая соответствует новой фирменной стилистике марки.

В салоне появится мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, а также новые материалы отделки.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым двигателем с отдачей 150 л.с., пару которому составит пятискоростная механика или вариатор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.