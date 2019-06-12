В компании Mitsubishi рассказали, когда планируют начать продажи обновленной версии своего кроссовера Mitsubishi ASX.
Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в начале осени
12.06.2019 16:57
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Новый Mitsubishi ASX появится в продаже в начале осени. Уже в сентябре модель поступит в продажу на европейском рынке.
Кроссовер будет отличаться от предшественника обновленной внешностью, которая соответствует новой фирменной стилистике марки.
В салоне появится мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, а также новые материалы отделки.
Моторная гамма будет представлена двухлитровым двигателем с отдачей 150 л.с., пару которому составит пятискоростная механика или вариатор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.
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