Новый кроссовер Kia Sorento показали на первых рендерах

Модель в камуфляже заметили во время тестирования в Альпах. Шпионские фото стали основной для рендерных изображений, подготовленных порталом «Колеса.ру».

Дизайнеры решили показать, каким будет автомобиль после смены поколения. Предполагается, что дизайн нового Kia Sorento изменится серьезно, но при этом в целом он останется узнаваем.

По предварительным данным, во внешности автомобиля появится абсолютно новое оформление передней части, где решетка радиатора визуально будет соединена с фарами, к тому же ожидается, что вокруг последних появится хромированная окантовка.

Также изменениям подвергнутся бамперы, а также задние фонари. Помимо этого, новое поколение Kia Sorento получит новую линейку двигателей.