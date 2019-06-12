Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа более 840 тысяч рублей

Владелец Lada Vesta из Саратова, через суд разорвал договор купли продажи с автопроизводителем и вернул более 840 тыс. рублей.

Истец приобрёл Lada Vesta 2016 года выпуска в 2018 году, за которую он заплатил 470 000 рублей, но через два месяца после покупки в машине с пробегом 60 тыс. км под капотом появились посторонние шумы и начал троить двигатель. С этими проблемами владелец обратился в дилерский центр «ПремьеКар».

Там машину привели в порядок. Как пишет «Лада Онлайн», в проблемной «Весте» заменили опоры правой подвески двигателя и провели герметизацию клапанной крышки.

Но через короткий промежуток времени истец снова привез автомобиль в сервис. В этот раз у него уже были другие поломки, в числе которых не работающий кондиционер и задняя скорость, а на панели горел значок Check Engine.

Автомобиль был отремонтирован, а через четыре месяца после второго ремонта Vesta перестала заводиться.

После такого автовладелец снова отправил машину на ремонт, но забирать ее с сервисного центра настал, а обратился в суд с претензиями в адрес автопроизводителя.

Суд удовлетворит требования и назначил взыскать с компании 740 тыс. руб. уплаченных за товар, 11,8 тыс. неустойки, 3 тыс. морального вреда, 75,5 тыс. штрафа и 10 тыс. на оплату расходов за услуги адвоката.