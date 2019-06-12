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Объявлены цены на новый внедорожник Hyundai Palisade

Новости
12.06.2019 10:32
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Hyundai свой большой кроссовер еще с конца прошлого года продает на домашнем рынке. Теперь стали известны цены на Hyundai Palisade для североамериканского рынка.

В Корее Palisade предлагается в двух комплектациях — Exclusive и Prestige по цене от 34 750 000 вон или 2 041 000 рублей.

На российском рынке большой кроссовер тоже появится, но это произойдет в 2020 году, а собирать его будут на заводе «Автотор».

В США корейский «паркетник» будет предлагаться по цене от 31 550 долларов, что в пересчете около 2 млн рублей.


В независимости от комплектации двигатель  у кроссовера будет одни, и это V6 объемом 3,8-литра и мощностью 291 л.с.

Трансмиссия предлагается только 8-ступенчатая автоматическая. В базовой версии Palisade будет моноприводный, тогда как полный привод можно заказать за отдельную плату, а цена такой опции в США составляет 1 700 долларов.


Уже в базовой комплектации Hyundai Palisade оснащается большим количеством опций, среди которых адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений и климат-контроль.

В максимальной комплектации, цена которой в США составляет 44 700 долларов, автопроизводитель добавит, камеру кругового обзора, 20-дюймовые колесные диски, панорамную крушу и полностью светодиодную оптику.

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