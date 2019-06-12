50-летний Datsun 240Z ушел с молотка за 125 000 долларов

Ранее под маркой Datsun выпускали спортивные машины, а теперь это производитель бюджетных автомобилей, ориентированный на развивающиеся страны, такие как Индия и Россия.

На аукционе Bring A Trailer был продан оригинальный Datsun 240Z 1970 года. За этот спортакар удалось выручить 124 240 долларов.

Поданный экземпляр был выпущен в 1970 году, а в начале 90-х годов его отреставрировали и выставили на показ в музее современного искусства Уитни в Нью-Йорке.

Проданная машина за свою историю проехала 53 108 км. Под ее капотом установлен 2,4-литровый 151-сильным двигатель. Кто стал покупателем легендарного спорткара не сообщается.