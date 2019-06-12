Nissan представит новое поколение Nissan Juke в этом году

Nissan уже давно сообщал, что выпустит новое поколение кроссовера Juke, но тогда было отмечено, что модель не повторит внешность концепта Nissan IMx и Nissan Gripz.

Не будет ничего общего у нового Juke с текущей генерацией Leaf, но и общего с текущей версией Juke тоже ничего не будет.

Как будет выглядеть новый компактный кроссовер пока непонятно, но судя по последним снимкам с тестов новая генерация Juke будет выполнена в новом фирменном стиле японской компании.

Из-за камуфляжной пленки пока сложно понять, какие стилевые решения применят в новом поколении, но то что в нем будет большая V-образная радиаторная решетка с большим логотипом компании, видно даже через пленку.

В основе нового Nissan Juke скорее всего ляжет платформа CMF-B, которая уже используется на Nissan Qashqai, Renault Captur и Clio.

Ожидается, что японская компания покажет свой новый кроссовер в сентябре на автосалоне во Франкфурте.