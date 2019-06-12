Toyota вывела на тесты гибридную модификацию пикапа Tundra

Toyota вывела на тесты гибридную версию пикапа Tundra, которая закрыта плотной тканью, и автопроизводитель постарался скрыть даже задний мост.

Предположение о том, что на тестах именно гибридная версия было выдвинуто посте того, как на светофоре автомобиль начал двигаться практически бесшумно, при этом был слышен специфический звук электрического мотора.



Ранее сообщалось, что гибридный пикап будет создан на базе 3,5-литровго турбомотора, но не исключено что силовую установку позаимствуют у премиального седана Lexus LS 500h.

В нем отдача составляет 354 л.с., но в пикапе мощность должны повысить.



Еще есть информация, что японская компания для пикапов Tundra и Tacoma готовит новую платформу, которая уже будет рассчитана не только на гибридные версии, но также и на полностью электрические.