В России выпустили очень крутой вездеход «Хаски»

Спрос на такие машины в России и зарубежном с каждым годом становится все больше.

В России разработали новый вездеход под названием «Хаски», который построил производитель внедорожной техники из Люберец — компания «Трэкол».

В отличие от большинства подобных автомобилей, в новом вездеходе устанавливается 100-сильный дизельный агрегат Hyundai D4BH. Зачастую компании используют агрегаты от УАЗ и ГАЗ.

Шасси используется собственной разработки. Для прохождения по разным видам грунта, включая слабонесущие грунты, на вездеход «Хаски» установили колеса сверхнизкого давления размерности 1600х700−635.

Известно, что кузов в новой машине выполнен из алюминия. Цена нового вездехода составляет от 5 450 000 рублей.