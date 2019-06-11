Спрос на такие машины в России и зарубежном с каждым годом становится все больше.
В России выпустили очень крутой вездеход «Хаски»
11.06.2019 23:51
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В России разработали новый вездеход под названием «Хаски», который построил производитель внедорожной техники из Люберец — компания «Трэкол».
В отличие от большинства подобных автомобилей, в новом вездеходе устанавливается 100-сильный дизельный агрегат Hyundai D4BH. Зачастую компании используют агрегаты от УАЗ и ГАЗ.
Шасси используется собственной разработки. Для прохождения по разным видам грунта, включая слабонесущие грунты, на вездеход «Хаски» установили колеса сверхнизкого давления размерности 1600х700−635.
Известно, что кузов в новой машине выполнен из алюминия. Цена нового вездехода составляет от 5 450 000 рублей.
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