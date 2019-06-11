Китайская компания на домашнем рынке представила новый молодёжный кроссовер Chery Tiggo 7i.
Новый Chery Tiggo 7i поступит в продажу до конца июня
Эта модель является перелицованной версией Chery Tiggo 7 2016 модельного года, но в ней уже новая оптика, бампера и более сложные выштамповки на дверях и крыльях.
Все линии нового китайского паркетника указывают, что это молодежная модель. При этом в ней есть элементы интерьера от более старших автомобилей Chery.
Так, салон Chery Tiggo 7i позаимствован от Tiggo 7 FLY. В нем установлен руль обшитый кожей, а водительское кресло оснащено электрическими регулировками.
В дорогих комплектациях нового кроссовера будет предлагаться панорамная крыша, мультимедийная система с голосовым управлением и бесключевой доступ в салон.
Под капотом Chery Tiggo 7i будет устанавливаться только 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с.
Коробка передач будет предлагаться шестиступенчатая роботизированная. Кроссовер Chery Tiggo 7i появится в продаже до конца июня.