Эксперты оценили рыночные перспективы нового Renault Arkana

Renault Arkana на рынке пока предлагается в версии Renault Arkana Limited Edition, а эта комплектация стоит от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и 1 499 990 рублей — за полноприводную.

Наибольшим спросом купеобразный кроссовер пользуется именно с полным приводом. Напомним, под капотом Renault Arkana Limited Edition устанавливается 1,3-литровый турбомотор и вариатор.

По мнению ряда авторитетных автоэкспертов, Arkana будет пользоваться большим спросом, ведь это модный и сбалансированный автомобиль.

В нем используются проверенные технологии и яркий дизайн. К тому же у новинки есть все шансы войти в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей России, считает редактора Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

По мнению генерального директора ГК «Башавтоком» Евгения Астафурова, новый французский кроссовер, который разрабатывался для российского рынка, заберет часть покупателей у «Каптюра».

Некоторые просто выберут яркий и внешний вид Arkana, а не максимальную комплектацию Renault Kaptur.

Как пишет «АВТОСТАТ», со ссылкой на директора Рено Центр Краснодар, новинка французской компании позволит увеличить продажи компании на 15-20%.