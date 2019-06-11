Новый универсал BMW 3-Series рассекречен до премьеры

На портале Germancarforum были опубликованы изображения нового универсала BMW 3-Series. Эта модель разделит с седаном моторную гамму и в ней не будет фирменного элемента.

Новое поколение BMW 3-Series в кузове универсал публично представят на автосалоне во Франкфурте, но не исключено, что модель рассекретят онлайн до публичной премьеры.

Универсал, как и седан лишится «изгиба Хоффмайстера», а также получит более агрессивную и спортивную внешность.

Под капотом «пятидверки» будут устанавливаться турбированные дизельные и бензиновые моторы, а также гибридная силовая установка.

В России BMW 3-Series новой генерации сейчас доступен с бензиновым 258-сильным ДВС и 190-сильным дизельным агрегатом. Базовая комплектация седана BMW 3-Series оценена в 2 580 000 рублей.