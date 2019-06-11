Представители PSA официально заявили, что машины марки Opel будут производится на российском заводе в Калужской области.
Модели Opel получат российские двигатели и коробки передач
11.06.2019 23:46
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В концерне намерены собирать автомобили Opel с высокой долей локализации, а первыми на конвейерной линии появятся модели, созданные на одной платформе с Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
Позже планируется организовать сборку ДВС и трансмиссий, которые будут устанавливать на машины концерна PSA, собираемые в Калуге.
В компании намерены организовать литье, ковку и обработку деталей моторов. Будет еще организован ряд операций по производству трансмиссий.
Ранее сообщалось, что в России будут продаваться Opel Grandland X, Zafira Life и Vivaro, а все эти модели созданы на единой платформе от PSA.
Opel объявит цены на свои автомобили в России до конца 2019 года
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