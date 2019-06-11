Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа в России

В России стартовал прием заказов на седан Audi A6 45 TFSI Quattro с двухлитровым мотором. До этого премиальная модель в РФ предлагалась только с трехлитровым двигателем.

Audi A6 45 TFSI Quattro оснащается 2,0-литровым 245-сильным агрегатом с крутящим моментом 370 Нм.

В паре с ДВС работает семиступенчатая коробка передач S-tronic и система полного привода. ДВС оснащен 12-вольтовым стартер-генератором с блоком литий-ионных батарей.

По заявлению производителя, расход топлива у седана составляет 6,8 литра в смешанном цикле.

Заказать Audi A6 45 TFSI Quattro в российских дилерских центрах можно по цене от 3 305 000 рублей. Для сравнения версия седана с трехлитровым мотором стоит от 3 995 000 рублей.



Audi A6 45 TFSI Quattro доступна в четырех комплектациях, из которых самая дорогая оценивается в 3 540 000 рублей.

Сейчас немецкая компания только принимает заказы на новую Audi A6, тогда как «живые» продажи седана начнутся в сентябре.