Mazda представит свой первый электрокар в 2020 году, а год спустя появятся гибридные версии японских автомобилей.
Первый электромобиль Mazda появится уже в 2020 году
11.06.2019 23:34
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Об этом глава японской компании Акира Марумото рассказал журналистам Automotive News.
По его словам сначала в серию будут запущены ДВС семейства SkyActive-X, а в 2020 году появится электрическая модель Mazda.
В 2021 или 2022 году выпустят гибридные модели с возможностью их подзарядки от бытовой электросети.
Предположительно, электрокар от Mazda станет абсолютно новой моделью, а что касается гибридных версий, то они будут созданы на новых перспективных бензиновых ДВС семейства SkyActive-X.
В этих моторах при небольших нагрузках воспламенение топлива происходит в процессе сжатия, как в дизельных моторах.
При высоких нагрузках топливо будут воспламеняться с использованием свечей зажигания.
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