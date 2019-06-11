Первый электромобиль Mazda появится уже в 2020 году

Mazda представит свой первый электрокар в 2020 году, а год спустя появятся гибридные версии японских автомобилей.

Об этом глава японской компании Акира Марумото рассказал журналистам Automotive News.

По его словам сначала в серию будут запущены ДВС семейства SkyActive-X, а в 2020 году появится электрическая модель Mazda.

В 2021 или 2022 году выпустят гибридные модели с возможностью их подзарядки от бытовой электросети.

Предположительно, электрокар от Mazda станет абсолютно новой моделью, а что касается гибридных версий, то они будут созданы на новых перспективных бензиновых ДВС семейства SkyActive-X.

В этих моторах при небольших нагрузках воспламенение топлива происходит в процессе сжатия, как в дизельных моторах.

При высоких нагрузках топливо будут воспламеняться с использованием свечей зажигания.