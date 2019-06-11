Трезвый водитель: услуга, которая пригодится каждому любителю хорошенько отдохнуть

Каждый деловой человек любит не только упорно и много работать, но и отдыхать. Постоянные заботы частенько выливаются в дружеские корпоративы с сотрудниками, отдых с новенькой секретаршей или ресторанные застолья, после которых садиться за руль своего авто оказывается очень проблемным делом. Помимо загульных моментов жизни есть ситуации, когда даже трезвый человек объективно не может управлять машиной. Что делать в таком случае и как благополучно добраться домой? – услуга «Трезвый водитель» поможет!

Суть данного сервиса заключается в следующем – если человек не может самостоятельно сесть за руль авто, то он обращается за помощью в специализированную фирму. К нему на место нахождения выезжает опытный водитель, который везет человека, пусть даже на его же собственной машине, к дому, работе, больницу и в другое необходимое место. Цена услуги трезвый водитель достаточно небольшая, и уж точно меньше тех денег, которые придется отдать за штраф, который берут за езду в нетрезвом виде.

Когда стоит вызвать трезвого водителя?

Рассматриваемая услуга будет однозначно кстати в таких типичных ситуациях, в которых может оказаться совершенно каждый:

Человек хорошенько выпил, но добираться домой может только на личном автомобиле. Штраф за езду в нетрезвом виде может достигать 300 000 рублей. Возможна другая санкция – лишение прав на 2 года. Лучше вызвать трезвого водителя, удобно расположиться и вздремнуть на заднем сиденье, пока человек благополучно довезет гуляку до дома;

В случае проблем со здоровьем, усталости, которая снижает концентрацию внимания, заставляет человека отвлекаться на мелочи. Если Вы чувствуете себя нездорово и не желаете рисковать лично ехать за рулем – вызвать профессионала в этом случае будет очень выгодным вариантом;

Если человек только что посетил врача, находится под воздействием обезболивающего, каких-то капель для глаз и других средств, влияющих на физические способности. Ждать, пока все это пройдет, можно очень долго, а вот хороший водитель быстро доставит гражданина вместе с его авто в требуемое место.

Не менее важно использовать услуги трезвого водителя и тогда, тогда Вы чувствуете какие-либо проблемы, обморочное состояние, тошноту, боль в органах или конечностях. Рисковать не нужно – достаточно просто вызвать водителя.

Сложно ли воспользоваться услугой «Трезвый водитель»?

Никакой проблемы в том, чтобы вызвать трезвого водителя, нет. Если Вы или Ваш близкий человек нуждаетесь в этой услуге, то достаточно просто совершить звонок диспетчеру компании и попросить подобрать свободного водителя. Это займет совсем немного времени и уже через 15-30 минут к указанному Вами месту прибудет человек, который сесть за руль.

Далее водитель везет Вас домой или в другое указанное место, паркует автомобиль. Остается только заплатить за услугу и спокойно идти отдыхать. Как видите, все очень удобно, выгодно и безопасно.

Не рискуйте с законом – это может закончиться плачевно! Просто обращайтесь за «Трезвым водителем» и отдыхайте душой и телом.