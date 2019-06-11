Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Британская компания показала первый экземпляр модели, а всего таких автомобилей будет выпущено 19 ед., причем столько же будет выпущено и современных суперкаров Aston Martin DBS GT Zagato.

Эти машины будут продаваться только комплектом, и за них британская компания просит 6 млн фунтов стерлингов.



Современный Aston Martin DB4 Zagato является репликой. Его кузов изготовлен из алюминия, обработанного вручную.

На создание одной реплики требуется 4500 часов, причем большинство деталей интерьера в классическом спорткаре изготавливают вручную.

Под капотом машины установлен 4,7-литровый шестицилиндровый мотор. Премьера DB4 Zagato 1960-х годов пройдет в ближайшие выходные перед стартом суточного марцафона «24 часа Ле-Мана».