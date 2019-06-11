FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине 2019 года

Как известно, кроссовер Besturn X40 будут собирать на российском предприятии, о чем более подробно уже сообщалось ранее.

Между тем на китайском рынке готовится к выходу обновленная версия автомобиля, первые изображения которой сегодня распространила в сети компания FAW.

Согласно официальной информации FAW Besturn X40 после обновления выйдет на рынок под названием Bestune T33. Его продажи запланированы на вторую половину текущего года.

В отличие от предшественника кроссовер получил обновленную внешность, где появился новый передний и зданий бампер, иной логотип, оптика, а также решетка радиатора. Помимо этого, Besturn X40 получил длину больше на 20 мм.

Показатель теперь равен 4 330 мм, а расстояние между осями все также составляет 2 600 мм. В техническом плане изменений не произошло.

В линейке двигателей по-прежнему будет 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей 114 л.с. при 155 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предложат пятискоростную механику или автоматическую КП на шесть ступеней.