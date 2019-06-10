Основные моменты выбора автосервиса

Многие люди сегодня не могут представить свою жизнь без автомобиля. Любой автомобиль нуждается в своевременном техническом обслуживании, поскольку в противном случае транспортное средство может из строя в самый неподходящий момент. У опытных автовладельцев наверняка есть на примете есть один или несколько качественных сервисов, где они проводят обслуживание своего авто.

Виды автосервисов

Для того чтобы выбрать по-настоящему качественный автомобильный сервис, необходимо учитывать целый ряд факторов. Сперва нужно более подробно рассмотреть имеющиеся типы автосервисов, каждый из которых имеет свои собственные преимущества и недостатки. Автосервисы можно подразделить на:

официальные;

неофициальные;

гаражные.

Официальные автосервисы представляют производителей лишь одного бренда. В таких СТО имеются четко установленные правила работы, так, например, разрешается использовать исключительно официальные детали, а сотрудники имеют высокий уровень квалификации, чтобы иметь возможность решить любую проблему, связанную с работой авто.

Неофициальные сервисы не имеют каких-либо связей с конкретными фирмами-производителями и занимаются ремонтом любых автомобилей. Специалисты, работающие в таких автосервисах, могут установить более бюджетные аналоги запчастей по согласию с клиентом. Соответственно в неофициальных сервисах стоимость проведения работ значительно меньше.

Гаражные автосервисы, как правило, предоставляют самое низкое качество услуг. Обслуживание в них также самое дешевое, поскольку отсутствуют расходы на содержание помещения и на зарплаты сотрудникам. Гаражные мастера довольно редко берутся за сложные технические работы из-за отсутствия необходимого оборудования.

Критерии выбора

Качественный автосервис должен предоставлять гарантию на проводимые работы. Стоит обязательно поинтересоваться у приемщика об условиях гарантии. Если гарантия не предоставляется или имеется большое количество различных оговорок, то лучше всего отказаться от сотрудничества с данным автосервисом.

Перед обращением в СТО нужно собрать все имеющуюся информацию об организации. На сегодняшний день сделать это можно при помощи различных специализированных ресурсах и форумах, работающих в сети. Также можно попросить совета от знакомых, друзей или родных. Автосервис в обязательном порядке должен иметь все необходимые документы подтверждающие его легальный статус.