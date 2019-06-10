Audi запустила летнее спецпредложение по кредитам

Audi разработала специальное кредитное предложение Audi Credit :plus, которое рассчитано на автомобили с пробегом, выпущенных с 2014 по 2019 год.

Кредитное предложение Audi Credit :plus будет доступно до 31 августа 2019 года. Предложение действует на автомобили не старше пяти лет.

По заявлению пресс-службы Audi, все машины с пробегом проходят диагностику по 110 пунктам.

На такие машины действует гарантия минимум 12 месяцев с момента оформления договора и они сразу подключены к программе помощь на дорогах.

Для оформления кредита Audi Credit :plus клиенту нужно внести первоначальный взнос 30% и предоставить паспорт гражданина РФ, а также второй документ — загранпаспорт, свидетельство пенсионного страхования, ИНН или водительское удостоверение.