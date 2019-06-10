Коробки передач от Renault подвели автомобили Lada

После изучения механических трансмиссии JH и JR российский автопроизводитель разослал своим дилерам письмо, которое получило название «О наличии эмульсии, нерастворимого осадка, коррозии на внутренних поверхностях и деталях коробок передач (КП) JH/JR».

Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus. В них при эксплуатации возникает ряд проблем, что приводит к затруднению включения передач, течи масла по сальникам и постороннему шуму.

«АвтоВАЗ» изучил все эти эксплуатационные проблемы и определил почему они возникают. Как оказалось это происходит при попадании в масло коробки воды или другой посторонней жидкости.

После исследования руководителям дилерских центров было разослано письмо с указаниями, как действовать дилеру при обращении клиента с вышеупомянутыми проблемами трансмиссии.

Копия письма оказалась у сайта «Лада.Онлайн». В документе указано, что при клиенте нужно разобрать коробку передач, причем весь процесс должен быть записан на видео.

В случае обнаружения в трансмиссии эмульсии, коррозии на внутренних поверхностях и деталях JH/JR или нерастворимого осадка дилерский центр в гарантийном ремонте коробки откажет.