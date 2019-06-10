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Тюнеры DTE-Systems увеличили мощность чешскому хэтчбеку Skoda Scala

Новости
10.06.2019 20:29
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Тюнинг-ателье DTE-Systems для чешского хэтчбека Skoda Scala разработал модуль PowerControl Xtuning для повышения мощности стандартного мотора.

Литровый TSI мощностью 95 л.с. после установки PowerControl Xtuning будет выдавать на 23 л.с. больше, 115-сильная версия этого же мотора с модулем от DTE-Systems станет генерировать 137 л.с. В дизельном ДВС мощность вырастет на 19 л.с.

Skoda Scala с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором после тюнинга будет выдавать 179 л.с. С такой отдачей разгон от 0 до 100 км/ч у машины будет занимать 8,2 секунды.

Напомним, Scala была создана на платформе MQB от Volkswagen, также от немецкого концерна в хэтчбеке устанавливаются и моторы.

Что касается PowerControl Xtuning, то его настройки можно выставлять в специальном приложении для смартфона.

О стоимости блока ничего не сообщают. Сам хэтчбек в Чехии стоит от 394 900 крон, что в пересчете составляет 1 127 000 рублей.

 

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