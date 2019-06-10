Тюнеры DTE-Systems увеличили мощность чешскому хэтчбеку Skoda Scala

Литровый TSI мощностью 95 л.с. после установки PowerControl Xtuning будет выдавать на 23 л.с. больше, 115-сильная версия этого же мотора с модулем от DTE-Systems станет генерировать 137 л.с. В дизельном ДВС мощность вырастет на 19 л.с.

Skoda Scala с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором после тюнинга будет выдавать 179 л.с. С такой отдачей разгон от 0 до 100 км/ч у машины будет занимать 8,2 секунды.

Напомним, Scala была создана на платформе MQB от Volkswagen, также от немецкого концерна в хэтчбеке устанавливаются и моторы.

Что касается PowerControl Xtuning, то его настройки можно выставлять в специальном приложении для смартфона.

О стоимости блока ничего не сообщают. Сам хэтчбек в Чехии стоит от 394 900 крон, что в пересчете составляет 1 127 000 рублей.