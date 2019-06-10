За доработанный специалистами ателье Mansory гиперкар просят 4 250 000 евро, что в пересчете 310,8 млн рублей.
Тюнингованный Bugatti Chiron выставили на продажу за 4,25 млн евро
На портале Mobile.de выставили на продажу Bugatti Chiron, который подвергся тюнингу от Mansory.
В ателье установили на гиперкар агрессивный обвес из прессованного углепластика, который изготавливается из мелконарезанных кусков карбона, смешанных со смолой и помещенных под пресс.
Таким образом, на элементах создается неповторимый рисунок. Из такого углепластика в Chiron выполнены боковые юбки, диффузор, бампер, капот и крышка моторного обвеса.
Также из композитного материала сделали воздухозаборник на крыше. Колесные диски в гиперкаре тоже сделаны под заказ, причем в них присутствуют карбоновые вставки.
Салон выставленного на продажу Bugatti Chiron тоже переделывали специалисты Mansory.
В ателье изменили центральную консоль, дверные ручки, дефлекторы и панель приборов. Силовую установку не тюнинговали.
Напомним, Chiron оснащен восьмилитровым W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Стандартная версия гиперкара от 0 до 100 км/ч разгонятся за 2,4 сек, а максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч.