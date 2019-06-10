В России выросли цены на кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line

KIA Rio X-Line прибавил в цене 0,9-1,1% от прежней стоимости. Автомобиль в России подорожал во всех комплектациях на сумму в 10 тыс. рублей.

Теперь базовая комплектация хэтчбека предлагается по цене от 884 900 рублей, а топовая версия обойдется покупателям в 1 134 900 рублей.

Также изменилась в большую сторону и стоимость спецверсии автомобиля «Лига Европы», которая предлагается по цене 967 900 рублей и 1 007 900 рублей за варианты с «механикой» и «автоматом» соответственно.