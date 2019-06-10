Изменение стоимости кросс-хэтчбека зафиксировали в июне специалисты сайта «Цена Авто».
В России выросли цены на кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line
10.06.2019 17:43
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KIA Rio X-Line прибавил в цене 0,9-1,1% от прежней стоимости. Автомобиль в России подорожал во всех комплектациях на сумму в 10 тыс. рублей.
Теперь базовая комплектация хэтчбека предлагается по цене от 884 900 рублей, а топовая версия обойдется покупателям в 1 134 900 рублей.
Также изменилась в большую сторону и стоимость спецверсии автомобиля «Лига Европы», которая предлагается по цене 967 900 рублей и 1 007 900 рублей за варианты с «механикой» и «автоматом» соответственно.
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