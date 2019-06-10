Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа

Индийский портал Autocar опубликовал снимки с тестов обновленного кроссовера Renault Duster. На тестах было замечено первое поколение популярного кроссовера, для которого индийское подразделение подготовило небольшой рестайлинг.

Внешность Duster практически не изменилась, но в нем появится увеличенная хромированная фальшрадиаторная решетка, увеличенная эмблема марки и измененный капот.

Это было сделано, чтобы можно было устанавливать новые моторы, а такое решение также позволит снизить тяжесть травм пешеходов при столкновении.

Задняя часть машины практически не изменилась, и там добавили только черные накладки на пятую дверь, чтобы хоть как-то обновить уже устаревший кроссовер.

Предполагается, что в салоне больших изменений не произойдет, а основной упор сделают на улучшение качества отделочных материалов и добавят современную мультимедийную систему.

В Индии обновленная модель лишится 85-сильного мотора, а таким образом в линейке двигателей останется только 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 106 л.с.

Он уже будет соответствовать новым индийским экологическим стандартам. Также в моторной гамме оставят 1,5-литровый турбодизель со 110-сильной отдачей. С этим двигателем будет предлагаться полноприводная версия кроссовера.



Не исключено, что некоторые изменения с индийского Renault Duster позже перекочуют и в российскую версию, но большинство поклонников марки в России конечно ждут появление второго поколения «Дастера», который на глобальном рынке предлагается с 2017 года.