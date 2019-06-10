Индийский портал Autocar опубликовал снимки с тестов обновленного кроссовера Renault Duster. На тестах было замечено первое поколение популярного кроссовера, для которого индийское подразделение подготовило небольшой рестайлинг.
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
Внешность Duster практически не изменилась, но в нем появится увеличенная хромированная фальшрадиаторная решетка, увеличенная эмблема марки и измененный капот.
Это было сделано, чтобы можно было устанавливать новые моторы, а такое решение также позволит снизить тяжесть травм пешеходов при столкновении.
Задняя часть машины практически не изменилась, и там добавили только черные накладки на пятую дверь, чтобы хоть как-то обновить уже устаревший кроссовер.
Предполагается, что в салоне больших изменений не произойдет, а основной упор сделают на улучшение качества отделочных материалов и добавят современную мультимедийную систему.
В Индии обновленная модель лишится 85-сильного мотора, а таким образом в линейке двигателей останется только 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 106 л.с.
Он уже будет соответствовать новым индийским экологическим стандартам. Также в моторной гамме оставят 1,5-литровый турбодизель со 110-сильной отдачей. С этим двигателем будет предлагаться полноприводная версия кроссовера.
Не исключено, что некоторые изменения с индийского Renault Duster позже перекочуют и в российскую версию, но большинство поклонников марки в России конечно ждут появление второго поколения «Дастера», который на глобальном рынке предлагается с 2017 года.